В 16:30 по московскому времени начнётся матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв (Q) и представитель Испании Альберт Рамос-Виньолас (25). Соперники встречались в июне на турнире в Галле. Победу в том матче одержал Рублёв со счётом 6:7 (1:7), 7:5, 6:4.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Рамос-Виньолас на Уимблдоне.

Победитель этого матча за выход в четвёртый круг Уимблдона поспорит либо с канадцем Милошем Раоничем (6), либо с россиянином Михаилом Южным.