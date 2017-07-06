Соперницей Кузнецовой в третьем круге Уимблдона будет Херцог

Словенская теннисистка Полона Херцог пробилась в третий круг Уимблдона, в трёх партиях одолев представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. Полона дважды подала навылет, активно выиграла 20 очков и совершила 29 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 24 виннера и 37 неточностей.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Херцог поспорит с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой (7). Турнир завершится 15 июля.

Уимблдон. Женщины. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:1, 2:6, 6:3.

