Джокович разгромил Павлашека во втором круге Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович (2) вышел в третий круг Уимблдона, обыграв представителя Чехии Адама Павлашека со счётом 6:2, 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Бывшая первая ракетка мира 4 раза подал навылет, активно выиграл 26 очков и совершил 18 невынужденных ошибок. На счету Павлашека 5 эйсов, 16 виннеров и 22 ошибки.

За выход в четвёртый круг уроженец Белграда поспорит с победителем противостояния Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR).