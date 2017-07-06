М. Зверев пяти сетах одолел Кукушкина и может сыграть с Федерером на Уимблдоне

Немецкий теннисист Миша Зверев (27) пробился в третий круг Уимблдона, в пяти партиях одолев представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут. Миша 14 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Зверев поспорит с победителем противостояния Душан Лайович (Сербия) — Роджер Федерер (Швейцария, 3).