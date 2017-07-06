Монфис вышел в третий круг Уимблдона, Иснер за 4 часа проиграл Селе

Француз Гаэль Монфис (15) во втором круге Уимблдона оказался сильнее британца Кайла Эдмунда со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. 30-летний уроженец Парижа, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, 13 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, сделал 33 виннера, 20 невынужденных и 4 брейка. Его оппонент активно выиграл 36 розыгрышей при 27 собственных неточностях и реализовал 2 брейк-пойнта из 7.

За выход в четвёртый круг Монфис поспорит с либо с японцем Юити Сугитой, либо с французом Адрианом Маннарино.

В другом матче второго круга американец Джон Иснер (23) за 3 часа 51 минуту уступил израильтянину Дуди Селе со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5, 6:7 (5:7), 3:6.