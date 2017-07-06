Гулбис стал самым низкорейтинговым участником третьего круга ТБШ за 15 лет

Латвиец Эрнест Гулбис во втором круге Уимблдона сломил сопротивление аргентинца Хуан-Мартина дель Потро (29) со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. Эрнест сделал 25 эйсов, 5 двойных и 22 невынужденные ошибки, 60 виннеров и 3 брейка, проиграв 1 гейм на своей подаче.

28-летний рижанин на данный момент располагается на 589-й позиции в мужской табели о рангах. Таким образом, он стал самым низкорейтинговым участником третьего круга турнира серии «Большого шлема» за 15 лет. На Уимблдоне-2002 голландец Рихард Крайчек преодолел барьер второго круга, будучи 1093-й ракеткой мира.

За выход в 1/8 финала Гулбис поспорит с сербом Новаком Джоковичем (2).