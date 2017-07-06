Маттек-Сэндс получила чудовищную травму колена в матче с Кырстей на Уимблдоне

Американка Бетани Маттек-Сэндс не смогла доиграть матч второго круга Уимблдона с румынкой Сораной Кырстей. При счёте 6:4, 6:7 (4:7) и 15:40 в первом гейме третьего сета Бетани поскользнулась и неудачно упала на колено, после чего стала звать на помощь. Сорана тут же перешагнула через сетку и попросила медицинский персонал поскорее оказать помощь сопернице. Позже врачи унесли Маттек-Сэндс с корта на носилках.

В третьем круге Кырстя сыграет либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (14), либо с бельгийкой Яниной Викмайер.

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