Кар. Плишкова проиграла во втором круге Уимблдона, Мугуруса прошла дальше

Третья ракетка Уимблдона чешка Каролина Плишкова (3) во втором круге уступила словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 6:3, 5:7, 2:6. Поединок продолжался 2 часа 18 минут. 25-летняя уроженка Лоуни, занимающая третье место в рейтинге WТА, активно выиграла 28 розыгрышей и допустила столько же невынужденных ошибок, а её оппонентка заработала 33 виннера при 26 невынужденных.

Отметим, что Плишкова может стать первой ракеткой мира после Уимблдона, даже несмотря на это поражение. Следующей оппоненткой Рыбариковой станет украинка Леся Цуренко.

В другой встрече испанка Гарбинье Мугуруса (14) сломила сопротивление бельгийки Янины Викмайер — 6:2, 6:4.