Тим и Бердых пробились в третий круг Уимблдона

Австриец Доминик Тим (8) во втором круге Уимблдона одержал волевую победу над французом Жилем Симоном со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 52 минуты. 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, сделал 17 эйсов, 1 двойную и 26 невынужденных ошибок, а также заработал 45 виннеров. Доминик впервые в карьере вышел в третий круг травяного турнира серии «Большого шлема», где сыграет либо с американцем Джаредом Доналдсоном, либо с итальянцем Паоло Лоренци.

В другом поединке чех Томаш Бердых (11) оказался сильнее американца Райана Харрисона со счётом 6:4, 6:3, 6:7 (8:10), 6:3. За выход в 1/8 финала Тома поспорит с испанцем Давидом Феррером.