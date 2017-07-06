Кар. Плишкова: не хочу болеть за поражения соперниц

Чешка Каролина Плишкова, которая, несмотря на поражение во втором круге Уимблдона от словачки Магдалены Рыбариковой, по-прежнему может стать первой ракеткой мира по окончании турнира, рассказала, что не собирается желать неудач немке Анжелике Кербер и румынке Симоне Халеп.

«Я не хочу болеть за то, чтобы кто-то проиграл. Что произойдёт, то произойдёт», — сказала Каролина после матча.

Отметим, что Каролина станет первой ракеткой мира, если Халеп проиграет раньше полуфинала, а Кербер не дойдёт до финала.