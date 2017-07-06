Касаткина за 55 минут проиграла Контавейт во втором круге Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина (29) во втором круге Уимблдона уступила эстонке Анетт Контавейт со счётом 3:6, 2:6. Поединок продолжался всего 55 минут. 20-летняя уроженка Тольятти, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, не реализовала единственный брейк-пойнт, проиграла 3 гейма на своей подаче, исполнила 1 эйс и допустила 5 двойных ошибок, а её оппонентка 7 раз подала навылет и обошлась без двойных.

Следующей оппоненткой Контавейт станет либо датчанка Каролина Возняцки (5), либо болгарка Цветана Пиронкова.