Федерер и А. Зверев вышли в третий круг Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер (3) во втором круге Уимблдона взял верх над сербом Душаном Лайовичем со счётом 7:6 (7:0), 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 30 минут. 35-летний швейцарец, занимающий пятое место в рейтинге АТР, 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, сделал 31 виннер и 15 невынужденных ошибок. Следующим соперником Роджера станет немец Миша Зверев.

В другой встрече Александр Зверев (10) сломил сопротивление американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:4, 6:3. За выход в четвёртый круг он поспорит либо с американцем Джеком Соком (17), либо с австрийцем Себастьяном Офнером (Q).