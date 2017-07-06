Кербер вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Роджерс

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер (1) во втором круге Уимблдона переиграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 7:5, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. 29-летняя уроженка Бремена активно выиграла 20 розыгрышей и допустила 19 невынужденных ошибок, а у её оппонентки эти показатели составили 37 и 31 соответственно.

Следующей соперницей Кербер, которой для удержания лидерства в рейтинге необходимо доходить до финала, станет американка Шелби Роджерс, переигравшая чешку Люси Шафаржову.