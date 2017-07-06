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Рублёв в пяти сетах проиграл Рамосу-Виньоласу во втором круге Уимблдона

6 июля 2017, четверг. 22:59. Теннис

Россиянин Андрей Рублёв (Q) во втором круге Уимблдона уступил испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу (25) со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:4, 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 32 минуты. 19-летний москвич, занимающий 95-е место в рейтинге АТР, активно выиграл 54 розыгрыша, допустив 41 невынужденную ошибку. Его соперник сделал 41 виннер при 37 собственных неточностях.

За выход в следующий круг Рамос-Виньолас поспорит с канадцем Милошем Раоничем (6), ранее переигравшим россиянина Михаила Южного.

Уимблдон (м) 2017. 2-й круг
06 июля 2017 года, четверг. 19:00 МСК
Андрей
Рублёв
Альберт
Рамос-Виньолас
5:7 7:6 6:4 3:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв
Новости. Теннис
6 июля 2017, четверг
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