Рублёв в пяти сетах проиграл Рамосу-Виньоласу во втором круге Уимблдона

Россиянин Андрей Рублёв (Q) во втором круге Уимблдона уступил испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу (25) со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:4, 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 32 минуты. 19-летний москвич, занимающий 95-е место в рейтинге АТР, активно выиграл 54 розыгрыша, допустив 41 невынужденную ошибку. Его соперник сделал 41 виннер при 37 собственных неточностях.
За выход в следующий круг Рамос-Виньолас поспорит с канадцем Милошем Раоничем (6), ранее переигравшим россиянина Михаила Южного.