Кырстя: Маттек-Сэндс только повторяла: «Сорана, помоги мне»

Румынка Сорана Кырстя рассказала о своих чувствах в момент, когда её соперница по втором кругу Уимблдона американка Бетани Маттек-Сэндс получила тяжёлую травму колена.

«Когда Бетани упала, я перешла на её сторону корта, а потом увидела её колено… Я никогда не видела такой ужасной травмы в моей жизни. Я была в шоке. Потом я закричала судье, чтобы он вызвал врача. Я до сих помню, в каком шоке я была, когда увидела её колено.



Она была в шоковом состоянии. Просто продолжала повторять: „Сорана, помоги мне! Сорана, помоги мне!“. Я повторяла, что я здесь. Но она только и говорила: „Сорана, помоги“. Я пыталась её подбодрить: „Ты — сильная, ты сможешь справиться“. Но я чувствовала себя бесполезной. Она кричала так громко, а я продолжала смотреть на колено и ничем не могла помочь. Я была бы рада, если бы могла сделать больше для неё», — рассказала Сорана на пресс-конференции.

