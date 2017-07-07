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Кузнецова: начала чувствовать давление уже при счёте 1:0 во втором сете

7 июля 2017, пятница. 02:24. Теннис

Россиянка Светлана Кузнецова (7) поделилась впечатлениями от победы над соотечественницей — Екатериной Макаровой — во втором круге Уимблдона.

«Давление уже было, когда вела — 6:0, 1:0. Что-то начала скованно играть, не так хорошо подавала. А Катя, наоборот, расслабилась, стала подавать гораздо лучше. Конечно, был очень опасный момент, когда отыграла свой сетбол, но в конце снова смогла диктовать свои условия.

Как отношусь к жаре? В принципе, предпочитаю жару, а не холод. Когда холодно, мне очень тяжело размяться. Конечно, лучше бы прохладнее, но у меня нет проблем с жарой», — сказала Кузнецова в интервью Eurosport.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: Eurosport Сообщить об ошибке
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Екатерина Макарова Елена Кузнецова
Новости. Теннис
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