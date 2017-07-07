Касаткина взяла бы на необитаемый остров iPhone, $ 1 млн и Лиама Хемсворта

Россиянка Дарья Касаткина ответила на вопрос о том, какие три предмета она взяла бы с собой на необитаемый остров. В её список попал австралийский актёр Лиам Хемсворт, известный по фильму «Голодные игры».



«На необитаемый остров я бы взяла с собой iPhone, $ 1 млн и Лиама Хемсворта. Зачем миллион долларов? Лучше пусть он будет, а то понадобится, а денег с собой нет. Зачем Хемсворт? Хм… А это обязательно говорить?» — отметила Касаткина в интервью Eurosport.

Видео интервью с Дарьей Касаткиной можно посмотреть на «Чемпионате».