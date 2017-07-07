Касаткина: в поездках хочется чего-то родного, поэтому включаю русский рок

Россиянка Дарья Касаткина рассказала о своих музыкальных предпочтениях, отметив, что часто слушает русский рок.



«У меня в плейлисте очень много музыки. Я вообще меломан, слушаю всё подряд. Любая песня, которая понравится, — у меня в телефоне. Но вообще я очень люблю слушать Лану Дель Рей, Адель, Рианну, как и все девочки. Ещё люблю русский рок. Кого именно? Земфиру, которой у меня больше всего в телефоне, остальных — по чуть-чуть. Кроме Земфиры, больше нет ни у кого больше трёх-четырёх песен. Зарубежные, конечно, тоже есть, но русского больше. Всё-таки когда ты в поездках, хочется чего-то родного в машине послушать, поэтому включаю русский рок», — сказала Касаткина в интервью Eurosport.

Видеоинтервью с Дарьей Касаткиной можно посмотреть на «Чемпионате».