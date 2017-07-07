Федерер: по какой-то причине я очень нервничал в начале матча с Лайовичем

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу во втором круге Уимблдона над сербом Душаном Лайовичем со счётом 7:6 (7:0), 6:3, 6:2 и поделился ожиданиями от встречи с немцем Мишей Зверевым.

«В начале матча у меня возникли трудности. По какой-то причине я нервничал. Я точно не знаю почему. Но я сумел вернуться в игру, сделав брейк при 0:2. Думаю, это было большим успехом для меня. Затем я провёл прекрасный тай-брейк и дальше уже не оглядывался. Во втором и третьем сетах мне удалось делать ранние брейки и уверенно удерживать свою подачу. У соперника не было настоящих возможностей навязать борьбу на приёме. Конечно, это расслабляет тебя и позволяет активнее действовать на приёме.

Думаю, в третьем круге я вновь буду чувствовать себя лучше. Странно, как иногда ты больше нервничаешь во втором круге, чем в финале. Хотите верьте, хотите нет. Я рад, что справился с этим ощущением именно так. Странно играть так, когда ощущаешь напряжение. В определённом смысле терять тебе нечего. Это я говорил себе. Нужно было играть свободно. В целом было не так уж просто.

Я несколько раз встречался со Зверевым, и каждый раз он играл по-другому. В Австралии он старался атаковать на приёме, второй подаче и в моментах, когда я бил слишком коротко. В Галле же он больше действовал на задней линии, что для травмы несвойственно.

Поэтому я не знаю, чего ожидать от матча в субботу. Но в связи с тем, что он выходит к сетке после подачи, розыгрыши будут разными. Я буду тренироваться и проводить спарринги с левшами. Встречи с такими соперниками — это всегда большая перемена. Важно адаптироваться к их подачам и приёму. Это очень важно», — цитирует Федерера официальный сайт тура.