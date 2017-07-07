М. Зверев: как мне заставить Федерера нервничать? Может, зло взгляну на него

Немец Миша Зверев поделился ожиданиями от матча со швейцарцем Роджером Федерером в третьем круге Уимблдона.

«Как я буду готовиться к этому матчу? Как вообще настраиваться на матчи с Федерером на Уимблдоне? Не знаю. Думаю, в этот я раз я постараюсь пойти ва-банк даже больше, чем раньше. Во-первых, я попытаюсь восстановиться, чтобы быть на сто процентов готовым, по крайней мере в начале матча. Дальше будет видно. Надеюсь, у Роджера будет не лучший день. Потому что если он в ударе, то обыграть его крайне сложно. Это так, поверьте мне.

Федерер нервничал в матче с Лайовичем? Хорошо, он же человек. Как мне вызвать такое же ощущение у него? Не знаю, могу ли я или он сам вызвать такое. Может, я очень зло взгляну на него перед игрой. Понятия не имею. Посмотрим, что будет. Пока что перед каждым нашем матчем мы шутим в раздевалке или тренировочной зоне. Он всегда кажется расслабленным», — цитирует Зверева официальный сайт тура.