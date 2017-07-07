Джокович: это было идеально. Я не хочу проводить пятисетовые матчи

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после выхода в третий круг Уимблдона. Накануне уроженец Белграда обыграл представителя Чехии Адама Павлашека со счётом 6:2, 6:2, 6:1.

«Это было идеально. Именно так, как я хотел. Я не хочу проводить пятисетовые матчи. Мне хватило игровой практики в Истбурне. Сегодня я остался доволен своей игрой с начала и до конца матча. Она развивается в правильном направлении», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

В третьем круге Новак сыграет с латвийцем Эрнестом Гулбисом.