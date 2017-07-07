Гулбис: я не знал, смогу ли выиграть хотя бы сет на этом Уимблдоне

Латвиец Эрнест Гулбис поделился впечатлениями после победы во втором круге Уимблдона над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:3).

«На «Ролан Гаррос — 2014» я сказал, что словно запрыгиваю в последний вагон. Я был не прав. Может, именно сейчас мой последний поезд. А может, у меня будет ещё один последний шанс через пять лет. Кто знает. Я удовлетворён победой. Я здорово сыграл в первом круге. Я показал прекрасный теннис, здорово подавал и принимал. По моему мнению, дель Потро — один из лучших игроков. У него точно один из лучших форхендов в туре. Обыграть его непросто. Я был очень рад тому, что в третьем сете, несмотря на некоторую появившуюся скованность и отличную игру соперника, я всё же смог взять тай-брейк.

Я был очень расслаблен. Победа не стала сюрпризом для меня, потому что я просто нахожусь в расслабленном состоянии. Уже более месяца я выполняю отличные удары. Так же было и в Париже, но мне достался сложный соперник в первом круге. Сейчас я выполняю удары чище, и я уверен в них. Пока я расслаблен, я могу показывать такой теннис.

В последнее время я здорово играл не тренировках, так как не участвовал в турнирах. Зато много тренировался.

Я приехал сюда без особых ожиданий. Если честно, я не знал, смогу ли выиграть хотя бы сет на Уимблдоне. Теперь я выиграл шесть подряд. В первом матче всё сложилось комфортно для меня, и сегодня я играл отлично», — цитирует Гулбиса официальный сайт тура.