Дель Потро: Гулбис сыграл гораздо лучше меня

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал своё поражение от латвийца Эрнеста Гулбиса во втором круге Уимблдона со счётом 4:6, 4:6, 6:7 (3:7).

«Сегодня был не лучший день для меня. Соперник играл отлично. Он всё время очень мощно подавал. Я три сета не мог сделать брейк. Думаю, он очень опасный соперник на траве. Сегодня Гулбис сыграл гораздо лучше меня», — приводит слова дель Потро официальный сайт ATP-тура.

За выход в четвёртый круг Гулбис поспорит с сербом Новаком Джоковичем.