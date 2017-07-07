Монфис: я быстро играл в геймах на своей подаче и оказывал давление на Эдмунда

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился впечатлениями после победы во втором круге Уимблдона над представителем Великобритании Кайлом Эдмундом со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.

«Думаю, я стал играть немного лучше. Может быть, я стал лучше понимать самого себя и то, как двигаться на корте. Сегодня я сыграл отлично, уверенно. Думаю, я очень быстро играл в геймах на своей подаче и оказывал давление на соперника. Я выполнял достаточно мощные удары», — приводит слова Монфиса официальный сайт ATP-тура.