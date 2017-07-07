В 13:30 по московскому времени начнётся матч второго круга Уимблдона в женском парном разряде, в котором француженка Осеан Доден и немка Татьяна Мария сыграют с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной (2).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Доден / Мария — Макарова / Веснина на Уимблдоне.

Победительницы этого матча за выход в четвертьфинал поспорят с либо с дуэтом Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания, 15), либо с парой Мона Бартель (Германия) / Анетт Контавейт (Эстония).