Тим: впервые выйти в третий круг Уимблдона — это нечто особенное

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился впечатлениями после победы во втором круге Уимблдона над французом Жилем Симоном со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 6:4. Уроженец Винер-Нойштадта впервые в карьере вышел в третий круг травяного турнира серии «Большого шлема».

«Я всё ещё не считаю траву естественным покрытием для себя, но эти победы придают мне уверенности. Впервые выйти в третий круг Уимблдона — это нечто особенное. На протяжении всего матча я отлично подавал и выполнил много эйсов. Это очень важный удар на траве», — приводит слова Тима официальный сайт тура.