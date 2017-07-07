А. Зверев: очень приятно одержать две быстрые победы на старте Уимблдона

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу над американцем Фрэнсисом Тиафо во втором круге Уимблдона со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

«Очень приятно одержать две быстрые победы на старте турнира. Я провёл здесь два трёхсетовых матчах, что очень здорово. Я отлично себя чувствовал на корте. Я прекрасно подавал и очень хорошо играл на задней линии. Рад, что смог пройти дальше», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.

За выход в четвёртый круг уроженец Гамбурга поспорит с австрийцем Себастьяном Офнером.