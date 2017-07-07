Димитров: когда выполняешь удар в падении, то просто ныряешь и молишься

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал свою победу во втором круге Уимблдона над киприотом Маркосом Багдатисом со счётом 6:3, 6:2, 6:1 и поделился ожиданиями от встречи с представителем Израиля Дуди Селой.

«Матч сложился достаточно комфортно для меня. Конечно, я понимал, что мне противостоит опасный соперник. Маркос всегда опасен, особенно на траве. Он уже успешно выступал здесь раньше. Я чувствовал, что демонстрирую хороший теннис. Я был сосредоточен и спокоен. Я всё делал правильно, принимал верные решения. Подача шла как надо, форхенд работал отлично. Я старался посылать мяч как можно ниже и пытался использовать все возможности.

Удар в падении я применяю тогда, когда уже ничего другого не может быть. Ты просто ныряешь и молишься. Если честно, я о таких ударах не думаю. Как я уже говорил, они приходят в нужное время. Всё происходит достаточно естественно, как у меня, так и у других игроков. В этом и красота. Ты никогда не знаешь, когда представится возможность так ударить.

Села обыграл Джона на траве, значит, что-то делает правильно. Он отлично играет сейчас. Чтобы победить Джона, нужно было приложить огромные усилия», — цитирует Димитрова официальный сайт тура.

Эффектный победный удар Димитрова можно посмотреть в обзоре на «Чемпионате».