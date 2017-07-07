М. Зверев: мы с Александром абсолютно разные люди, но при этом отлично ладим

Немецкий теннисист Миша Зверев о рассказал о своих отношениях с братом Александром. Оба теннисиста накануне пробились в третий круг Уимблдона.

«Что касается моих отношений с братом, то они отличные. Да, у нас 10-летняя разница в возрасте, но мы вместе тренируемся, вместе путешествуем. Мы абсолютно разные люди, но при этом отлично ладим", — передаёт слова Зверева корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.

За выход в четвёртый круг Миша поспорит со швейцарцем Роджером Федерером, а Александр сразится с австрийцем Себастьяном Офнером.