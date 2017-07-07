Кербер: может, я не показала свой лучший теннис, но боролась за каждое очко

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу во втором круге Уимблдона над бельгийкой Кирстен Флипкенс со счётом 7:5, 7:5.

«Матч получился непростым. Играть с Кирстен всегда непросто, потому что она здорово действует на траве, используя резаные удары. В первых геймах я не могла найти свой ритм, но затем старалась хорошо двигаться и доставать все мячи. Может, я не показала свой лучший теннис, но пыталась бороться за каждое очко. Думаю, в концовке это стало решающим», — цитирует Кербер официальный сайт тура.