Рыбарикова: думала, в концовке меня будет трясти, но я не нервничала

Словачка Магдалена Рыбарикова поделилась эмоциями после победы над чешкой Каролиной Плишковой во втором круге Уимблдона со счётом 3:6, 7:5, 6:2.

«Ощущения просто прекрасные. Мне сложно описать свои эмоции. Я на центральном корте Уимблдона обыграла третью ракетку мира, теннисистку, которая демонстрирует великолепную игру. Нет ничего лучше. Я очень счастлива сейчас. Я верила, что ещё могу играть хорошо. Я отлично тренировалась, но не встречалась с соперницами уровня Каролины. Я не знала, каким получится этот матч.

Я была не очень уверена в себе, когда проиграла подачу во втором сете. Каролина подаёт просто изумительно, но я продолжала верить. Когда играешь на центральном корте, нужно верить и наслаждаться матчем. Когда я сделала обратный брейк, то подумала, что нужно сосредоточиться на своей подаче и, может, получится взять ещё один гейм на подаче Плишковой. Так и получилось.

В третьем сете я продолжала бороться. Я была удивлена тем, что совсем не нервничала. Думала, в концовке меня будет трясти. Но я так устала, что времени думать о том, как я нервничаю, не было. Было несколько напряжённых моментов. Не могу сказать что я была спокойна. Были удары, когда мне хотелось сказать: «О, нет!» Но это нормально. Думаю, в концовке я играла отлично. Это была отличная игра для нас обеих и для зрителей», — цитирует Рыбарикову официальный сайт тура.