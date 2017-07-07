Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рыбарикова: думала, в концовке меня будет трясти, но я не нервничала

7 июля 2017, пятница. 12:58. Теннис

Словачка Магдалена Рыбарикова поделилась эмоциями после победы над чешкой Каролиной Плишковой во втором круге Уимблдона со счётом 3:6, 7:5, 6:2.

«Ощущения просто прекрасные. Мне сложно описать свои эмоции. Я на центральном корте Уимблдона обыграла третью ракетку мира, теннисистку, которая демонстрирует великолепную игру. Нет ничего лучше. Я очень счастлива сейчас. Я верила, что ещё могу играть хорошо. Я отлично тренировалась, но не встречалась с соперницами уровня Каролины. Я не знала, каким получится этот матч.

Я была не очень уверена в себе, когда проиграла подачу во втором сете. Каролина подаёт просто изумительно, но я продолжала верить. Когда играешь на центральном корте, нужно верить и наслаждаться матчем. Когда я сделала обратный брейк, то подумала, что нужно сосредоточиться на своей подаче и, может, получится взять ещё один гейм на подаче Плишковой. Так и получилось.

В третьем сете я продолжала бороться. Я была удивлена тем, что совсем не нервничала. Думала, в концовке меня будет трясти. Но я так устала, что времени думать о том, как я нервничаю, не было. Было несколько напряжённых моментов. Не могу сказать что я была спокойна. Были удары, когда мне хотелось сказать: «О, нет!» Но это нормально. Думаю, в концовке я играла отлично. Это была отличная игра для нас обеих и для зрителей», — цитирует Рыбарикову официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Каролина Плишкова Уимблдон
Новости. Теннис
7 июля 2017, пятница
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Уотсон на Уимблдоне
13:51 Возняцки: чувствую, что сейчас выполняю отличные удары, пока я всем довольна
13:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Хачанов на Уимблдоне
13:18 Мугуруса: мне нравится играть с агрессивными соперницами, потому что и я такая
12:58 Рыбарикова: думала, в концовке меня будет трясти, но я не нервничала
12:41 Кербер: может, я не показала свой лучший теннис, но боролась за каждое очко
12:16 М. Зверев: мы с Александром абсолютно разные люди, но при этом отлично ладим
11:59 Димитров: когда выполняешь удар в падении, то просто ныряешь и молишься
11:35 А. Зверев: очень приятно одержать две быстрые победы на старте Уимблдона
11:33 Тим: впервые выйти в третий круг Уимблдона — это нечто особенное
11:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Доден/Мария — Макарова/Веснина на Уимблдоне
11:07 Суарес раскритиковал решение Head по Томичу, упомянув их позицию по Шараповой
10:49 Раонич: думаю, я становлюсь сильнее с каждым матчем
10:30 Монфис: я быстро играл в геймах на своей подаче и оказывал давление на Эдмунда
10:28 Дель Потро: Гулбис сыграл гораздо лучше меня
10:10 Гулбис: я не знал, смогу ли выиграть хотя бы сет на этом Уимблдоне
09:56 Джокович: это было идеально. Я не хочу проводить пятисетовые матчи
09:22 М. Зверев: как мне заставить Федерера нервничать? Может, зло взгляну на него
09:18 Федерер: по какой-то причине я очень нервничал в начале матча с Лайовичем
09:09 Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира ITF в Египте
09:05 Победы А. Радваньской и Кербер — в обзоре матчей второго круга Уимблдона
09:02 Победы Федерера, Джоковича, Гулбиса — в обзоре матчей второго круга Уимблдона
07:30 Касаткина: в поездках хочется чего-то родного, поэтому включаю русский рок
06:03 Кузнецова: меня просили расписаться на груди, на паспорте, на деньгах
02:49 Касаткина взяла бы на необитаемый остров iPhone, $ 1 млн и Лиама Хемсворта
02:24 Кузнецова: начала чувствовать давление уже при счёте 1:0 во втором сете
00:35 Кырстя: Маттек-Сэндс только повторяла: «Сорана, помоги мне»
00:35 В. Уильямс выиграла экстренное судебное заседание о ДТП со смертельным исходом
6 июля 2017, четверг
23:58 Возняцки победила Пиронкову и встретится с обидчицей Касаткиной
22:59 Рублёв в пяти сетах проиграл Рамосу-Виньоласу во втором круге Уимблдона
22:45 Кербер вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Роджерс
22:06 Федерер и А. Зверев вышли в третий круг Уимблдона
21:48 Южный в четырёх сетах проиграл Раоничу во втором круге Уимблдона
21:24 Касаткина за 55 минут проиграла Контавейт во втором круге Уимблдона
21:08 Кар. Плишкова: не хочу болеть за поражения соперниц
20:51 Макарова и Веснина с победы стартовали в парном разряде Уимблдона
20:45 Тим и Бердых пробились в третий круг Уимблдона
20:33 Кар. Плишкова проиграла во втором круге Уимблдона, Мугуруса прошла дальше
19:28 Младенович проиграла Риске во втором круге Уимблдона
19:17 Маттек-Сэндс получила чудовищную травму колена в матче с Кырстей на Уимблдоне
18:46 Радваньска отыграла два матчбола на пути в третий круг Уимблдона
18:23 Гулбис стал самым низкорейтинговым участником третьего круга ТБШ за 15 лет
18:16 Кузнецова: на этом Уимблдоне выступаю в роли тёмной лошадки, и мне это нравится
18:11 Монфис вышел в третий круг Уимблдона, Иснер за 4 часа проиграл Селе
17:42 Производитель ракеток расторг контракт с Томичем из-за его слов на Уимблдоне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как, на ваш взгляд, накажут Даниила Медведева за бросание монет в сторону судейской вышки во время матча на Уимблдоне?
Архив →
© championat.com, 2000–2017