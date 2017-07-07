Мугуруса: мне нравится играть с агрессивными соперницами, потому что и я такая

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу над бельгийкой Яниной Викмайер во втором круге Уимблдона со счётом 6:2, 6:4.

«Я отлично себя чувствовала, Мне противостояла агрессивная соперница. Она активно атаковала, на траве ей противостоять непросто. Я довольна тем, как справилась в стартовых матчах, которые всегда получаются сложными. Я адаптируюсь ко всем типам игры, и мне нравится сражаться с агрессивными соперницами, потому что я сама такая», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.