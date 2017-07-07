В 16:30 по московскому времени начнётся поединок третьего круга Уимблдона, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль (4) и россиянин Карен Хачанов (30). Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP Надаль располагается на второй строчке, Карен — на 34-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Хачанов на Уимблдоне.

Победитель этого матча за выход в четвертьфинал Уимблдона поспорит либо с представителем Великобритании Аляжем Бедене, либо с Жилем Мюллером (16) из Люксембурга.