Макарова и Веснина вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде, обыграв француженку Осеан Доден и немку Татьяну Марию со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Олимпийские чемпионки дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Доден/Мария — Макарова/Веснина на Уимблдоне.

За выход в четвертьфинал россиянки поспорят либо с дуэтом Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания, 15), либо с парой Мона Бартель (Германия) / Анетт Контавейт (Эстония).