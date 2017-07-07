В 15:30 по московскому времени начнётся поединок третьего круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Германии Карина Виттёфт и украинка Элина Свитолина (4). Ранее соперницы не встречались. В рейтинге WTA Карина занимает 65-ю строчку, Элина — 5-ю.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Виттёфт — Свитолина на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в четвертьфинал Уимблдона поспорит либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко (13), либо с итальянкой Камилой Джорджи.