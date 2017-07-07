Организаторы Кубка Кремля объявили о специальных предложениях по билетам

Организаторы Кубка Кремля объявили об акциях и специальных предложениях по продажам билетов на турнир, который пройдёт с 14 по 22 октября на кортах спортивного комплекса «Олимпийский». С 7 июля и вплоть до окончания турнира при покупке четырёх билетов на одну дату действует скидка 25%. Для её активации на сайте необходимо выбрать пакет «Семейный». Ограничений по категориям билетов и датам турнира нет.

В рамках акции «Наш любимый клиент» от банка ВТБ турнир можно будет посетить бесплатно при предъявлении карты банка с 14 до 19 октября.

Билеты доступны на «Чемпионате».