Гарсия победила Бренгл и вышла в 1/8 финала Уимблдона

Французская теннисистка Каролин Гарсия (21) вышла в четвёртый круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу США Мэдисон Бренгл со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Каролин 5 раз подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 25 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 11 виннеров и 13 неточностей.

За выход в четвертьфинал Гарсия поспорит с победительницей противостояния Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Мария Саккари (Греция).