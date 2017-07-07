В 17:00 по московскому времени начнётся поединок третьего круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Латвии Елена Остапенко (13) и итальянка Камила Джорджи. Соперницы встречались в 2016 году на турнире в Катовице. Победу в том матче одержала итальянка — 6:4, 6:3.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Джорджи на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в четвертьфинал Уимблдона поспорит либо с представительницей Германии Кариной Виттёфт, либо с украинкой Элиной Свитолиной (4).