Баутиста-Агут вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Нисикори

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, получивший от организаторов 18-й номер посева, вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира, в четырёх сетах обыграв девятого сеяного Кея Нисикори из Японии со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 20 минут. Баутиста-Агут 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Нисикори 5 эйсов, 7 ошибок на подаче и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Стив Джонсон (США, 26) — Марин Чилич (Хорватия, 7).