Хачанов: перед матчем предпочитаю что-то почитать, например Ремарка

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своих музыкальных предпочтениях, заметив, что больше предпочитает чтение.

«Свой плейлист ещё не выбрал. Люблю любую музыку, слушаю абсолютно всё. Наверное, больше поп-музыку и новинки, которые крутят по радио. Например что-нибудь из Бейонсе. Российскую и иностранную – 50 на 50. Хотел бы сходить на концерт Канье Уэста. Там реально зажигают, очень хорошее шоу. Кроссовки у меня не от него, от Джордана.

Перед матчем я вообще не слушаю музыку. Люблю или почитать – успокоиться, или просто полежать. Смотря когда начало матча. В данный момент читаю «Графа Монте-Кристо». А вообще, любимый писатель — Ремарк. Много книг его уже прочитал и продолжу», — сказал Хачанов в интервью Eurosport.

Видеоинтервью с Кареном Хачановым можно посмотреть на «Чемпионате».