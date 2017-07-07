Свитолина вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Виттёфт

Украинская теннисистка Элина Свитолина, получившая от организаторов Уимблдонского турнира четвёртый номер посева, вышла в 1/8 финала, в двух сетах обыграв немку Карину Виттёфт со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 10 минут. Свитолина три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов. На счету Виттёфт два эйса, пять ошибок на подаче и два брейка.

За выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, 13) — Камила Джорджи (Италия).