Конта вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Саккари

Британская теннисистка Йоханна Конта, получившая от организаторов шестой номер посева, вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира, в двух сетах обыграв гречанку Марию Саккари со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 16 минут. 26-летняя Конта 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету 21-летней Саккари 3 эйса и 2 ошибки на подаче. Соперницы впервые встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Конта сыграет с француженкой Каролин Гарсия (21).