Хачанов не сумел выйти в 1/8 финала Уимблдона, уступив Надалю

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, получивший от организаторов четвёртый номер посева, вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира, в трёх сетах обыграв 30-го сеяного, россиянина Карена Хачанова, со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Матч продолжался 2 часа 14 минут. Надаль 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету Хачанова 13 эйсов, 6 ошибок на подаче и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с Жилем Мюллером (16) из Люксембурга.

В другом матче француз Бенуа Пэр в трёх сетах обыграл поляка Ежи Яновича со счётом 6:2, 7:6, 6:3.