Елгин и Родионова вышли во второй круг Уимблдона в миксте

Из трёх пар с участием российских теннисистов в миксте победу в первом раунде Уимблдона одержали Михаил Елгин и выступающая за Австралию Анастасия Родионова, которые в двух сетах обыграли британских «лаки-лузеров» Кэмерона Норри и Кэйти Суон со счётом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 11 минут. Победители 2 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету проигравших 3 эйса и 4 ошибки на подаче.

За выход в третий круг Елгин и Родионова сыграют с Майклом Винусом из Новой Зеландии и чешкой Барборой Крейчиковой.

Российские теннисисты Алла Кудрявцева и Дмитрий Турсунов со своими партнёрами завершили борьбу на Уимблдоне в миксте.

Пирс/Лисицки (Австралия/Германия) — Липски/Кудрявцева (США/Россия) — 6:4, 7:6.

Ватануки/Ниномия (Япония) — Турсунов/Гаврилова (Россия/Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4.