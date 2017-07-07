Веснина и Макарова ответили на вопросы друг о друге

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) после выхода в третий круг Уимблдона в парном разряде ответили на вопросы друг о друге в эфире Eurosport.

В частности, Веснину спросили, когда Макарова впервые дошла до полуфинала турнира «Большого шлема». Елена долго сомневалась, был это US Open или Открытый чемпионат Австралии 2014 года. А в качестве оправдания заметила, что Катя частенько выходит в полуфинал.

Макарова безошибочно ответила, что первый титул Веснина завоевала в Хобарте, а также назвала текущее место Елены в рейтинге WTA – 16-й. Веснина в свою очередь вспомнила, что первый и единственный парный титул не с ней Макарова завоевала с Алисой Клейбановой.

Вместе партнёрши долго вспоминали, где впервые сыграли друг против друга.

Видеоинтервью с Весниной и Макаровой можно посмотреть на «Чемпионате».