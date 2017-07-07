Хачанов: не ожидал, что Надаль так войдёт в игру

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о поражении от испанца Рафаэля Надаля в третьем круге Уимблдона.

«Я не ожидал, что Надаль так войдёт в игру. Он всё попадал, блестяще принимал, у меня не было никаких возможностей что-то поменять. Но постепенно я прибавлял. С каждым геймом и сетом я играл лучше, у меня были сетболы в третьем, но немного не хватило. В целом я считаю, что турнир сложился успешно.

Далее я сыграю в Бостаде и Гамбурге — два соревнования на грунте", — рассказал Хачанов в эфире Eurosport.