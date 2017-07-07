Камельзон: за Медведевым укрепилась репутация хулигана

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон считает заслуженным штраф в $ 14,5 тыс., назначенный российскому теннисисту Даниилу Медведеву за недисциплинированное поведение на Уимблдонском турнире.

«Медведев повёл себя абсолютно по-хамски! Причём сделал это на королевском турнире, где дух джентльменства возведён в культ. При счёте 2:2 по сетам и 2:0 в решающей партии ему вдруг показалось, что арбитр подсуживает сопернику. Этому парню ещё сильно повезло, что ему выписали денежный штраф. Его могли дисквалифицировать, и тогда через год дорога в Лондон была бы закрыта.

Репутация у Медведева уже подмочена. За ним укрепилась репутация хулигана, избавиться от которой очень сложно», — приводит слова Камельзона «Подмосковье сегодня».