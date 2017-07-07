27 эйсов помогли Андерсону обыграть Бемельманса и выйти в 1/8 финала Уимблдона

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира, в трёх сетах обыграв начавшего соревнования с квалификации бельгийца Рубена Бемельманса со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:3). Матч продолжался ровно два часа. Андерсон 27 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Бемельманса шесть эйсов и две ошибки на подаче.

За выход в четвертьфинал Андерсон сыграет с победителем матча Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Сэм Куэрри (США, 24).