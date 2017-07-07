Маррей вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Фоньини

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира, в четырёх сетах обыграв итальянца Фабио Фоньини, получившего от организаторов 28-й номер посева, со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 7:5. Матч продолжался 2 часа 39 минут. Маррей 15 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал семь из девяти брейк-пойнтов. На счету Фоньини три эйса, семь ошибок на подаче и три брейка.

За выход в четвертьфинал Уимблдона защищающий титул Маррей сыграет с французом Бенуа Пэром.