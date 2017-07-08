Хачанов: нравится кепка козырьком назад, но если б обыграл Надаля в бандане…

Российский теннисист Карен Хачанов не так давно провел опрос на своей странице в «Твиттере» на тему: в чем ему лучше играть. В кепке козырьком вперед или назад? Или в бандане? Что стало причиной опроса, рассказал сам теннисист в интервью Eurosport.

«У нас были разногласия в команде. Тренер и менеджер считают, что мне лучше играть в бандане, а мне нравится мой стиль – кепка козырьком назад. Как Ллейтон Хьюитт или Марат Сафин. Много игроков, у кого длинные волосы, играют в кепке козырьком назад. Но если бы обыграл Надаля в бандане… На самом деле это психологически много значит, если выигрываешь такие матчи. Но я привык и не хочу менять», — сказал Хачанов.

Видеоинтервью с Кареном Хачановым можно посмотреть на «Чемпионате».